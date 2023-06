The Kolors ad Ariano, concerto rinviato al 12 luglio

In questa giornata in cui ricorre Sant’Antonio da Padova solo celebrazioni religiose ad Ariano Irpino. La tragica scomparsa dei tre giovani in un incidente stradale il 28 maggio scorso aveva spinto il Comitato per la festa, composto da giovani della parrocchia di San Pietro Apostolo, a rinviare a data da destinarsi i festeggiamenti civili che prevedevano, tra le altre cose, il concerto dei The Kolors per la data di domani, 14 giugno. Troppo dolore per i ragazzi e per l’intera città, l’animo di festeggiare non c’era proprio. Non che le cose cambino molto dopo un mese, ma almeno è stato rispettato un periodo di lutto.

La nuova data concordata con lo staff dei The Kolors è per il 12 luglio 2023, sempre alle 22 e sempre in piazza Mazzini. Dunque per i tanti fan, il cui arrivo è previsto anche da fuori regione, l’appuntamento è solo rinviato.

Quest’anno la festa in onore di Sant’Antonio doveva ritornare ad Ariano Irpino con tante novità ed entusiasmo dopo tre anni di stop forzato a causa della pandemia, un comitato del tutto rinnovato, fatto di giovani ed invece ogni gioia per i festeggiamenti è stata smorzata dall’addio prematuro a Pamela, Emilio ed Emanuele, trentenni nel pieno della vita con progetti e voglia di fare.

Non resta che la preghiera per quanti gli hanno voluto bene. E le celebrazioni di oggi per la ricorrenza di Sant’Antonio da Padova ne danno ampia possibilità con un denso programma di Sante Messe, l’ultima alle 20 presieduta dal vescovo Sergio Melillo a cui seguirà la processione del Santo.