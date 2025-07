Piazza… in fiore: decima edizione della Sagra dei “Ciurilli” a Santa Paolina

È tutto pronto per un evento che profuma di tradizione e convivialità: venerdì 25 luglio 2025, la splendida Piazza IV Novembre si trasformerà in un giardino di sapori e musica in occasione della 10ª edizione della Sagra dei “Ciurilli”, organizzata dal Comitato Festa Santa Paolina.

I protagonisti assoluti della serata saranno, come da tradizione, i “ciurilli” – i deliziosi fiori di zucca, declinati in numerose ricette tipiche locali. Il tutto accompagnato da ottimo vino locale, orgoglio della produzione enologica della zona.

A partire dalle ore 21:30, la serata sarà animata dalla musica dal vivo del gruppo “I Malamente”, pronti a coinvolgere il pubblico con il loro sound energico.