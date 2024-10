Terzo Mandato, il governatore De Luca: mi ricandido a prescindere, chi ci sta sta

“Non so più come dirlo. Io vado avanti a prescindere, mi ricandido. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta”. E’ il messaggio che il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha lanciato al suo partito, il Pd, che nelle ultime ore ed in particolare anche alla luce dell’arresto del presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, fedelissimo del Governatore, ha fatto chiaramente capire di non voler percorrere la strada del terzo mandato. De Luca ha ribadito la sua scelta nel corso della visita al centro orafo Tarì di Marcianise , dove ha incontrato gli imprenditori del Distretto Orafo Campano. “Vado avanti a prescindere, anche se c’è sempre qualcuno che fa domande sulla base dell’imbecillità di qualche esponente del Pd. Non so più come dirlo. Io vado avanti a prescindere, mi ricandido. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta. L’importante è che ci stiate voi, perché se questo lavoro si ferma, la Campania precipita”. Cosa ne penseranno Elly Schlein e i suoi riferimenti in Campania? Il messaggio del governatore e’ arrivato forte e chiaro.