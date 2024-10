Nel primo pomeriggio di oggi, un’auto con due ragazze a bordo è uscita di strada, perdendo aderenza sul manto stradale reso pericoloso dalla pioggia.

Nonostante la dinamica dell’incidente, dai primi controlli effettuati sul posto, le giovani coinvolte sembrano non aver riportato ferite gravi. Le ragazze sono state comunque sottoposte a ulteriori accertamenti medici per precauzione, ma al momento non sembrano esserci preoccupazioni per la loro salute.