VIDEO/ Piantalailquattrottobre, Ferri: “Le coscienze devono essere vigili a dare una mano al prossimo”

Si è svolto questa mattina l’appuntamento con #piantalailquattrottobre, iniziativa promossa dalla Fondazione Rachelina Ambrosini di Venticano (AV).

Un invito esteso ad amministrazioni comunali, scuole, associazioni e ad ogni singolo cittadino a piantare un albero per la tutela dell’Ambiente. E’ stata tanta l’adesione da parte delle varie realtà irpine e di tutta Italia che hanno accolto l’iniziativa green a difesa del Pianeta.

Proprio questa mattina, in diretta dai giardini di Palazzo Ambrosini, abbiamo assistito alla messa a dimora di una quercia, dedicata al giovane Stephen Bantu Biko, un attivista e soprattutto un filosofo che matura le sue idee in Sudafrica e ne produce una riflessione, battendosi per i diritti di un’intera umanità.

Inoltre, questa occasione ha permesso di inaugurare il viale come Viale dei Giusti.

“Un viale dedicato a quelle persone che si preoccupano ogi giorno di dare una mano all’umanità, ai diritti di tutti. – afferma l’Avv.Tommaso Maria Ferri, presidente della Fondazione Rachelina Ambrosini – Questa quercia è stata piantata in ricordo di un giovanissimo ragazzo, che molti anni fa, si è immulato per i diritti dei neri in Sudafrica. Una grande storia che appartiene a tutti, perciò le coscienze devono essere sempre vigili e attenti a dare una mano al prossimo nel passato, per questo presente e per il futuro che verrà” -conclude Ferri.