Terzo mandato, De Luca: “Senza di me crolla tutto”

“Terzo mandato? Già trovata la soluzione, quindi risparmiatevi preoccupazioni e pene”. Così il governatore Vincenzo De Luca rispondendo alle domande del direttore di ITV Franco Genzale a margine della Festa Provinciale del Pd al Viva Hotel di Avellino. “Mi chiedo perché il criterio del terzo mandato valga per me e non per parlamentari e sottosegretari che vengono eletti a vita” sottolinea il Presidente della Giunta Regionale, che dunque conferma un’ancora una volta la corsa verso la sua terza candidatura di fila a Palazzo Santa Lucia. “Si fa la lotta politica facendo finta di difendere un principio. È uno scandalo – continua De Luca -. Abbiamo un programma da completare specialmente su sanità e trasporti. E’ da irresponsabili interromperle tutto questo. La Campania è un modello nazionale dal punto di vista del rigore, della trasparenza e della capacità amministrativa. Io non vorrei perdere tutto questo per fare un piacere a qualcuno e sono sicuro che se ci fermiamo crolla tutto” conclude il governatore.

