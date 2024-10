Spaccio al terminal bus, Questura e Procura: contrasto alla vendita al dettaglio di droga

AVELLINO- Recidere il radicamento del traffico di sostanze stupefacenti nel circondario irpino, anche attraverso la persecuzione della messa in vendita al dettaglio. In poche ore la Polizia ha eseguito tre arresti per spaccio. Ed è in questo contesto Investigativo che Questura e Procura della Repubblica hanno avviato una strategia di contrasto allo spaccio, in particolare in zone come quelle del terminal bus di Via Pini, dove sono tantissimi i giovani presenti, anche di sera.

Come e’ noto, venerdi’ sera e’ stato arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente sorpreso nei pressi del terminal dei bus di Avellino. Nella tarda serata di venerdì nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, poliziotti della Squadra Mobile, la Sezione Antidroga, hanno tratto in arresto un trentaquattrenne, cittadino senegalese, mentre era intento a spacciare sostanza stupefacente nei pressi del terminal bus di Avellino, centro di ritrovo di molti giovani. L’arrestato, titolare di permesso di soggiorno, è stato trovato in possesso di 35 grammi di hashish diviso in 43 dosi e una somma di circa 350 euro divisa in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Nella mattinata di ieri si è svolta l’udienza presso il Tribunale di Avellino, e il G.I.P. ha convalidato l’arresto eseguito dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile applicando la misura degli arresti domiciliari; su richiesta della difesa, l’udienza del processo per direttissima è stata rinviata al prossimo sei novembre.