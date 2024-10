Francesco Moser Campione del Ciclismo in visita a Mercogliano

Questa mattina, domenica 27 ottobre 2024, uno dei ciclisti italiani più iconici, Francesco Moser, si è recato in visita a Mercogliano.

Un momento speciale e indimenticabile per l’intera comunità per la presenza di Moser, colui che ha segnato la storia del ciclismo, vincendo il Giro d’Italia nel 1976 e conquistando il titolo di Campione del Mondo nel 1977.

Dopo foto e autografi, salita a Montevergine in funicolare per il saluto a S.E. l’ Abate di Montevergine, oggi impegnato con l’accoglienza del Cardinale Beniamino Stella, ed una visita al Santuario e al Museo Abbaziale di Montevergine.

“La visita di Moser, icona dello sport italiano, è un grande onore per la nostra città. Molto bello trovare in un campione del calibro di Moser, nei racconti delle sue gare e dei suoi attuali progetti, tanta umiltà e cordialità. Ringrazio il nostro concittadino Luca Gennarelli che ha invitato in città Moser, suo storico amico, e mi ha coinvolto per la sua accoglienza. Un grazie anche alle associazioni sportive che, nonostante i tempi di organizzazione ristretti, stamattina hanno portato in aula consiliare i loro colori e la passione ciclistica.” – afferma il Sindaco Vittorio D’Alessio.