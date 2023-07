Terza Categoria, la Libertas Grottolella vince la Coppa Disciplina

La Libertas Grottolella è la vincitrice della Coppa Disciplina dell’anno agonistico 2022-2023 del proprio girone di appartenenza.

“Il traguardo raggiunto con la vittoria della Coppa Disciplina è un orgoglio non solo per la società, per gli atleti e i tifosi biancorossi ma per tutta la nostra comunità. Questo trofeo rappresenta la vittoria più bella per la Libertas Grottolella da quanto è stata fondata, perché consacra tutto il lavoro, a vario titolo svolto, dagli allenatori, dai dirigenti e dagli atleti che si sono succeduti in questi 24 anni nella nostra società. Ovviamente è opportuno ringraziare ogni singolo atleta e il Mister Federico De Vito per la conquista di questo titolo, il cui meritato riconoscimento dimostra nuovamente come fare calcio ispirandosi ai valori della lealtà, dell’onestà, dell’altruismo e del rispetto degli altri e consente di vincere sia dentro che fuori al terreno di gioco” è quanto dichiarato dal Presidente della Libertas Grottolella Angelo Grossi.

Alla consegna della coppa seguirà una manifestazione presso il campo sportivo “Guaranà” di Grottolella.