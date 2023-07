Benito Giliberti entra nel coordinamento provinciale di Forza Italia

Il prof. Carmine De Angelis coordinatore provinciale di Forza Italia continua la nuova riorganizzazione del partito provinciale con la nomina di Benito Giliberti come nuovo membro del coordinamento provinciale di Forza Italia.

Al dott. Giliberti, già membro del coordinamento cittadino di Forza Italia con la delega rapporti con la Pubblica Amministrazione, viene conferita anche la delega all’istruzione e formazione del coordinamento provinciale.

Giliberti in primis ha espresso gratitudine per il presidente Silvio Berlusconi fondatore di Forza Italia scomparso lo scorso 12 giugno e ha manifestato l’intenzione di voler collaborare nel lavoro svolto egregiamente dal coordinatore De Angelis per incrementare la presenza azzurra su tutto il territorio provinciale anche in vista dei prossimi appuntamenti con le elezioni europee e comunali del prossimo anno.

Inoltre Giliberti ha dichiarato che le prossime sfide elettorali richiedono un capillare sguardo sulle varie realtà dei nostri Comuni, a partire dal comune capoluogo e che gli esponenti provinciali di Forza Italia conoscono benissimo queste realtà, le loro esigenze e sono anche ben predisposti all’ascolto e al dialogo.

È un partito di giovani, di donne, persone capaci ed é in una fase di rilancio. Vogliamo lavorare e mettere in campo iniziative importanti per continuare a crescere, allargare la comunità di un partito che è l’unico partito moderato e riformista.

Infine ha ringraziato De Angelis per la nomina conferitagli, al presidente Antonio Tajani per quanto ha fatto e continuerà a fare per il partito e l’On. Fulvio Martusciello per l’ottimo lavoro che sta facendo come europarlamentare per Forza Italia e anche e soprattutto per l’impeccabile e straordinario lavoro che sta facendo per il partito regionale in Campania.