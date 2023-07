Premio Templum Architettitaliani 2023: l’Irpino Melillo tra i Vincitori

L’Irpinia, già emergente in Italia e all’estero per la sua consolidata tradizione enologica, si arricchisce di un nuovo, prestigioso riconoscimento nel campo dell’architettura: il giovane Architetto Antonio Melillo è stato infatti insignito dell’ambito riconoscimento “Premio Templum”, assegnato dall’Associazione Liber sotto l’alto patrocinato dei Ministeri: Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero della Cultura; Ministero del Turismo e degli Enti: Comune di Roma Capitale; Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; CNAPPC – Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Rete Professioni Tecniche; AIPi Associazione Italiana Professionisti Interiror Designers; Federcostruzioni di Confindustria; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a Roma, in Campidoglio. Venti architetti italiani, uno per Regione, sono stati prescelti per le loro creazioni, secondo un criterio ben determinato: aver sposato le ragioni della funzionalità con quelle dell’ambiente. L’Architetto Antonio Melillo è stato nello specifico premiato per il miglior lavoro nell’ambito della Regione Campania, ovvero la progettazione e la realizzazione del nuovo quartier generale della Agaton, Azienda irpina operante nel campo della Nutraceutica e dei dispositivi medici, rientrante nel novero delle cento Eccellenze Italiane. Il connubio tra l’Architetto Antonio Melillo e la giovane Azienda irpina ha portato alla realizzazione di una sede che si distingue per il perfetto equilibrio tra funzionalità, estetica e soluzioni tecnologiche innovative in direzione del risparmio energetico, al Corso Vittorio Emanuele del capoluogo.