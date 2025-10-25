Terremoto, piccole scosse tra Montefredane e Capriglia Irpina

Una nuova serie di scosse ha interessato la provincia di Avellino, con epicentro nel comune di Montefredane. L’evento principale è stato registrato alle 1:19 del mattino del 25 ottobre 2025, con magnitudo stimata 2.1 a una profondità di circa 17 km. Alle 5:15, una seconda scossa di più lieve di magnitudo, 1.5. Ulteriori scosse, questa mattina, a Montefredane e, un’ultima, a Capriglia Irpina alle 8:09, di magnitudo 1.4.

Il sisma di magnitudo 2.1 ha avuto epicentro nel comune di Montefredane, ed è stato rilevato dagli strumenti della Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Il sindaco di Montefredane aveva disposto la chiusura precauzionale delle scuole per oggi a seguito della scossa che ha interessato il Comune di Grottolella.

Corriere Salerno

La sequenza — una scossa di magnitudo 3.6 seguita da due eventi notturni di magnitudo 2.1 e 1.5 con epicentro a Montefredane — suggerisce una fase di assestamento sismico nella zona dell’Irpinia.