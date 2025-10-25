Emergenza sismica, Pagliuca scrive ai presidi: grazie per prontezza e professionalita’

AVELLINO- Una lettere ai dirigenti scolastici e a tutto il personale della scuola dalla Dirigente Ambito territoriale Avellino Fiorella Pagliuca per esprimere il r ingraziamento per la gestione dell’emergenza sismica. “Desidero esprimere un sincero ringraziamento- si legge nella lettera- per la professionalità, la prontezza e il senso di responsabilità con cui avete gestito l’evacuazione degli edifici scolastici in occasione dell’evento sismico che ha interessato oggi la nostra provincia. La vostra tempestività nell’attuare le procedure di sicurezza e la vostra attenzione verso gli studenti e le studentesse, dai più grandi ai più piccini hanno garantito che l’emergenza fosse affrontata con ordine, calma e competenza, tutelando l’incolumità di tutti”. Ma la dirigente ha voluto esprimere anche “un grazie particolare anche al personale ATA e a quanti, con discrezione e dedizione, hanno contribuito al buon esito delle operazioni.Il vostro impegno quotidiano e la capacità di reagire con lucidità e con cura in situazioni imprevedibili rappresentano un esempio di grande valore per la nostra comunità scolastica e per l’intero territorio di Avellino e provincia.Esprimo infine tanta gratitudine al Prefetto Rossana Riflesso e alla vice Prefetto Elisabetta De Felice, alla commissaria Prefettizia Giuliana Perrotta, ai dirigenti del Comune e della Provincia di Avellino per il sostegno e la vicinanza espresse”