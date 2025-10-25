Avellino ko al Partenio – Lombardi: poker dello Spezia

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per l’Avellino di Raffaele Biancolino. La formazione biancoverde non riesce a riscattarsi dalla sconfitta di Castellamare e cede il passo ai liguri che hanno sfruttato la superiorità numerica dopo l’espulsione sul finire del primo tempo di Palmiero.
Primo tempo con l’Avellino che parte bene e mantiene il pallino del gioco ma crea poche occasioni per passare in vantaggio e lo Spezia pian piano sale e crea qualche grattacapo alla difesa irpina. Sul finire del tempo però c’è la svolta in negativo per l’Avellino con Palmiero che entra duro su Esposito e il direttore di gara non ha esitazioni: rosso diretto. Il tempo si chiude però senza emozioni: 0 a 0.
Nel secondo tempo la partita cambia con gli ospiti che, con uomo in più, comandano il gioco e passano al 18′ con Aurelio che di testa batte Iannarilli. Il morale dell’Avellino cala e lo Spezia dilaga nel finale prima con Vlahovic, Vignali e Di Serio che fissano il punteggio sul 4 a 0.
Per l’Avellino è la seconda sconfitta consecutiva ed ora la squadra di Biancolino sarà di scena a Pescara martedì alle 20,30.
