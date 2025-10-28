Terremoto, il prefetto revoca i coordinamenti di emergenza

Oggi pomeriggio si è tenuta, presso la Prefettura di Avellino, una riunione convocata dal Prefetto per fare il punto sulla situazione legata alle recenti scosse sismiche che hanno interessato l’Irpinia.

Per il Comune di Atripalda ha partecipato il Vicesindaco Domenico Landi.

Al termine dell’incontro, il Prefetto ha disposto la revoca del Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS), dei Centri Operativi Comunali (COC) e delle strutture di accoglienza attivate nei giorni scorsi, dichiarando conclusa la fase di emergenza.

Il Comune di Atripalda ringrazia la Protezione Civile comunale, le Forze dell’Ordine, la Misericordia di Atripalda, i volontari e tutti coloro che, con impegno e professionalità, hanno collaborato alla gestione delle attività di presidio e assistenza.

L’Amministrazione comunale continuerà a mantenere alta l’attenzione, garantendo prontezza operativa in materia di sicurezza e protezione civile.