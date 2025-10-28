Montefredane, scuola primaria e secondaria provvisoriamente allocate ad Altavilla Irpina

Le classi elementari e medie di Montefredane saranno trasferite ad Altavilla Irpina.

L’Amministrazione comunale di Montefredane garantirà il servizio di trasporto scolastico per tutti gli alunni.

La decisione è stata assunta al termine di un partecipato e costruttivo incontro con le famiglie degli studenti, il Dirigente scolastico prof. Attilio Lieto e l’Amministrazione comunale di Altavilla Irpina, rappresentata dall’assessore Rita Tirri.

Nel frattempo, si continuerà a lavorare per individuare e allestire nuove aule nel territorio comunale, in attesa degli esiti delle verifiche strutturali tuttora in corso sull’edificio scolastico di Via Roma.

L’Amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a garantire l’immediata ripresa delle lezioni: la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Avellino, Fiorella Pagliuca, il Dirigente scolastico, il personale docente e non docente.

La sicurezza dei nostri alunni rappresenta la priorità assoluta, e ogni eventuale disagio sarà ridotto al minimo possibile.

Un ringraziamento speciale va al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso le esigenze della scuola di Montefredane.

Lo afferma il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, a margine dell’incontro con le famiglie degli studenti della propria comunità.