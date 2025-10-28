Avellino, prezioso punto a Pescara: 1 a 1 all’Adriatico

L’Avellino, dopo due sconfitte consecutive, mostra segnali di ripresa nella gara infrasettimanale a Pescara conquistando un punto e rimediando al vantaggio pescarese con il pareggio del difensore Simic.

Una gara in cui l’Avellino avrebbe potuto conquistare anche i tre punti ma purtroppo i biancoverdi sono stati poco cattivi nel concretizzare le occasioni da rete create. Ma è un punto importante che da morale per il prosieguo del campionato.

Biancolino per la gara di questa sera si affida al tandem Crespi – Lescano con il supporto di Insigne, rientrato da squalifica. A centrocampo spazio a Palumbo che sostituisce lo squalificato Palmiero ma la vera novità è l’esordio dal primo minuto di Daffara tra i pali al posto di Iannarilli.

Avvio di gara scoppiettante con Milano ha subito la palla del vantaggio ma, da pochi passi, centra la traversa e sull’azione susseguente il Pescara passa. Calcio d’angolo dalla destra e Cappellini approfitta della corta respinta di Daffara e deposita la palla in rete. Il Pescara potrebbe raddoppiare poco dopo ma il tiro di Valzania colpisce in pieno la traversa a Daffara battuto. I lupi non demordono e verso la mezz’ora agguantano il pari con Simic che di testa batte l’estremo difensore del Pescara che capitola. E’ 1 a 1 e su questo risultato si chiude il tempo.

Nel secondo tempo regna sempre l’equilibrio con le due squadre che cercano di superarsi ma ad avere la meglio sono le difese. Diverse le occasioni da una parte e dell’altra ma il risultato non cambia. la gara termina 1 a 1. Un pareggio che permette di muovere la classifica ad entrambe le squadre dove l’Avellino ha mostrato evidenti segnali di ripresa. Ora sabato 1 novembre al Partenio Lombardi arriva la Reggiana con fischio d’inizio alle 12,30.