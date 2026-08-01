Terremoto Campi Flegrei, Pizza: “Vicini alle istituzioni e alla popolazione”

AVELLINO- “Apprendo le notizie che giungono dai Campi Flegrei in seguito alla scossa di terremoto che ha colpito il territorio. A nome mio personale e dell’intera comunità di Avellino esprimo.la più profonda vicinanza e solidarietà ai cittadini, ai sindaci e alle istituzioni locali impegnate in queste.ore delicate”. Lo ha scritto in una nota il sindaco di Avellino Nello Pizza, che ha ricordato: “Conosciamo bene cosa significa vivere sulla paura e sull’incertezza. Per questo sentiamo.ancora più forte il dovere di stare accanto a chi oggi sta affrontando momenti di paura e difficoltà. Il Comune di Avellino si mette sin da subito a disposizione della Regione Campania, della Protezione Civile e dei Comuni colpiti per ogni forma di supporto e collaborazione che potrà essere utile.In questo momento la priorità è la sicurezza delle persone. A tutte le famiglie flegree va il mio abbraccio. Non siete soli. Avellino vi è vicina”.