Aggressione al Moscati: assalito un medico in servizio, denunciato un 66enne

Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Volanti è intervenuto presso il locale nosocomio “San Giuseppe Moscati”, su richiesta del personale di Polizia in servizio presso il drappello ospedaliero, a seguito della segnalazione di un’aggressione ai danni di un medico in servizio, che riportava lesioni giudicate guaribili in giorni dieci.

Gli operatori, intervenuti prontamente, individuavano il presunto autore dell’episodio, un uomo di anni 66, che è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura, dove sentito il Pubblico Ministero di turno, veniva deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria. Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la responsabilità dell’indagato potrà ritenersi definitivamente accertata solo all’esito del giudizio definitivo.