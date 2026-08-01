TAURANO- La presentazione ufficiale del progetto “Il Faro di Taurano: Luce sul disagio, guida per le famiglie – Navigare insieme tra reale e virtuale”, promosso dal Comune di Taurano a valere sull’avviso pubblico “Insieme si Vince” del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e finanziato con un contributo di 40.000 euro..All’incontro hanno preso parte il Sindaco di Taurano, Michele Buonfiglio, il consigliere delegato, Francesco Carbone, l’Assistente Sociale competente assegnata al Comune dall’Ambito Sociale A6, dott.ssa Valeria La Sala, la presidente della società cooperativa Ad Astra, dott.ssa Emiliana Lauria, e l’équipe socio-educativa individuata per l’attuazione delle attività.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco Buonfiglio ha evidenziato come una delle priorità dell’Amministrazione comunale sia co-costruire una rete stabile tra scuola, forze dell’ordine e associazioni del territorio, sottolineando che il progetto “Il Faro di Taurano” rappresenta il preludio per avvicinare le famiglie a un servizio strutturato di prevenzione e di supporto alla genitorialità. Dalla presentazione è nato un breve ma intenso tavolo di confronto sulle problematiche delle famiglie residenti, che ripercorrono un trend ormai diffuso a livello regionale e nazionale, riconducibile in particolare all’utilizzo improprio o comunque continuo della tecnologia da parte dei più giovani. I presenti hanno dialogato e immaginato insieme possibili modalità per radicare sul territorio lo sportello e le attività di prevenzione, con l’obiettivo di raggiungere concretamente le famiglie che vivono quotidianamente la difficoltà di gestire i figli, in particolare gli adolescenti: nativi digitali che spesso non sono nelle condizioni di riconoscere e comprendere i rischi della rete. Nel corso dell’incontro sono state inoltre illustrate le principali linee di intervento del progetto:

» Comunità “sentinella”: un linguaggio comune tra scuola, famiglie e sport per riconoscere i segnali di disagio nei minori.

» Sportello sempre attivo: più ore di apertura e una chat dedicata per un supporto rapido alle famiglie.

» Resilienza dei ragazzi: sport e laboratori per i minori tra 10 e 14 anni, tra mondo fisico e digitale.

» Alleanza istituzionale: un patto operativo tra Comune, Scuola e Forze dell’Ordine.

Le attività del progetto sono state affidate e saranno implementate dalla società cooperativa Ad Astra, realtà cooperativa attiva sul territorio, presieduta dalla dott.ssa Emiliana Lauria. Il progetto mette a disposizione della comunità un’équipe specializzata composta dall’operatore territoriale dott.ssa Nappi Tonia, Consulente legale avv. Paola Bellofatto, l’esperta dott.ssa Rossella Santoro ed altre figure professionali quali l’educatore professionale, un esperto sportivo.

Con “Il Faro di Taurano”, l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nella tutela dei minori e nel sostegno alle famiglie, promuovendo una comunità sempre più consapevole, unita e pronta ad accompagnare i più giovani nella crescita, tra mondo reale e mondo digitale.