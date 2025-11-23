Terremoti d’Italia, boom di presenze alla mostra della Protezione Civile ad Avellino

AVELLINO- Circa 700 presenze per la prima giornata della mostra “Terremoti d’Italia” organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile con la Regione Campania in Piazza Macello nell’ambito delle iniziative per i quarantacinque anni dal Sisma del 1980. Almeno quindici visite guidate tra la mattina e il pomeriggio di oggi. I visitatori sono stati accompagnati dai volontari esperti di LARES e hanno potuto vivere anche l’esperienza di simulazioni sismiche, osservando da vicino gli effetti di un terremoto in diverse condizioni. La mostra resterà aperta fino al 14 dicembre. L’ingresso è gratuito ma è vivamente consigliata la prenotazione: considerato lo straordinario afflusso di persone non è garantito l’ingresso in assenza della registrazione. Il link per prenotare:https://www.eventbrite.com/e/mostra-terremoti-ditalia-avellino-av-tickets-1967670235643. Gli orari di apertura: Lunedì – venerdì: 16.00-19.30 (ingresso gratuito) Sabato e domenica: 9.00-13.30 • 16.00-19.30 (ingresso gratuito) Chiusura: 1 e 8 dicembre