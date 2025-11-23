Regionali, in Irpinia alle 23 ha votato il 29,9% degli elettori: nel 2020 alle urne il 36,8%

AVELLINO- La percentuale dei votanti aggiornata alle ventitre’ alle urne per le Regionali in provincia di Avellino si attesta intorno al 30% , nello specifico il 29,90%. Un dato in calo rispetto al precedente del 2020, quando alle urne si era recato il 36,98% degli elettori. Nella città capoluogo al voto il 38,8% degli elettori, anche qui c’è una flessione rispetto al 2020, quando alle urne si erano recati il 43,4% degli elettori. L’unico dato dove si registra maggiore affluenza è quello di Monteforte Irpino, dove si vota per le comunali. Alle ventitre aveva votato il 50,8% degli elettori, nel 2020 erano stati meno del 40%.