Regionali, in Irpinia alle 19 ha votato un elettore su quattro

L’affluenza alle urne in Campania per le elezioni regionali raggiunge il 25% alle ore 19, con un elettore su quattro che si è recato ai seggi. La provincia di Avellino recupera terreno e si allinea alla media regionale, mentre la provincia di Benevento rimane sotto la soglia. Più alta, invece, la partecipazione nelle province di Caserta, Napoli e Salerno. Nel capoluogo irpino la risposta alle urne è positiva: Avellino città tocca il 30,76%, un dato perfino superiore rispetto alla rilevazione della stessa ora di cinque anni fa, quando l’affluenza si fermò al 30,47%.

A Monteforte Irpino (affluenza 33,31%), oltre al voto per il nuovo presidente della Regione e per i quattro consiglieri spettanti alla provincia, i cittadini sono chiamati anche a scegliere il nuovo sindaco e i sedici consiglieri comunali, dopo circa venti mesi di gestione commissariale. In campo tre liste:

È Ora , con candidato sindaco Fabio Siricio

Scegliamo Monteforte , che sostiene Paolo De Falco

Noi per Monteforte, con Giulia Valentino

Lo scrutinio delle Comunali inizierà solo dopo quello delle Regionali. A Monteforte, dunque, si dovrà attendere prima l’esito della competizione per Palazzo Santa Lucia per conoscere i nuovi amministratori del municipio.