Teora, “lì squacqualacchiun” diventano Patrimonio Culturale Campano

Un riconoscimento storico per Teora. La maschera de Lì Squacqualacchiun è stata ufficialmente inserita nell’Inventario del Patrimonio Culturale Campano (IPIC) con Decreto Dirigenziale n. 382 del 13/08/2025.

Un traguardo che valorizza e tutela una delle tradizioni più autentiche e identitarie della comunità, simbolo di memoria, cultura popolare e radici profonde.