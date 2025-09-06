“Non sei sola”: iniziativa di sensibilizzazione a sostegno delle donne

Il prossimo mercoledì 10 settembre 2025, alle ore 18:30, presso il GT di Via Mancini 1 ad Avellino, si terrà “Non sei sola”, un’iniziativa ideata e coordinata dalla Dottoressa Simona Romani, referente Pari Opportunità del Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle.

L’obiettivo dell’iniziativa è creare uno spazio di ascolto e confronto rivolto a tutte le donne, indipendentemente dall’età e dalle esperienze di vita, con particolare attenzione alle tematiche di violenza, discriminazione e rispetto dei diritti. In un momento storico in cui la lotta contro ogni forma di oppressione e violenza di genere è più che mai urgente, “Non sei sola” si propone di sensibilizzare la comunità locale, offrendo informazioni, supporto e strumenti di prevenzione.

“Non sei sola. Qui troverai ascolto, rispetto e uno spazio sicuro. Lo sportello nasce per accompagnarti, sostenerti e aiutarti a ritrovare forza, dignità e libertà. Anche un piccolo passo può cambiare tutto. Noi siamo qui, per camminare con te verso un futuro migliore” – dice la dottoressa Romani.

L’evento rappresenta un passo importante nel percorso di promozione di una cultura del rispetto e dell’uguaglianza, sottolineando l’importanza di creare reti di solidarietà e di sostegno tra donne. La partecipazione è aperta a tutti e si rivolge a tutte le fasce di età, per rafforzare il senso di comunità e di solidarietà femminile.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a prendere parte a questa iniziativa significativa” aggiunge la Rappresentante del Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle Sara Spiniello ” Desidero ringraziare profondamente la dottoressa Romani per aver fortemente voluto questa iniziativa e per la sensibilità dimostrata nei confronti di una tematica così importante come quella femminile, soprattutto in questo particolare periodo storico e culturale. Le iniziative gratuite di ascolto dedicate alle donne sono fondamentali per creare uno spazio di ascolto, supporto e consapevolezza, contribuendo a promuovere il benessere e l’empowerment femminile in modo accessibile e inclusivo” – conclude Spiniello.