Investe una donna mentre raccoglie nocciole e scappa

Da
Redazione online
-
0
936

AVELLINO- Investita da una vettura mentre raccoglie le nocciole, donna finisce in Ospedale. Una sessantenne di Avellino e’ stata investita in Contrada Infornata da un’auto che dopo averla fatta sbalzare nel terreno sottostante non ha prestato alcun soccorso, procedendo in direzione Avellimo. Indagini della Polizia Municipale. La donna e’ finita in ospedale: non è grave.