Tentato omicidio ad Altavilla, il sindaco: ripudiamo la violenza, serve impegno di tutti per la legalita’

ALTAVILLA IRPINA- “Altavilla Irpina è una comunità che ripudia ogni forma di violenza, che crede nella legalità e nel rispetto delle regole. L’omertà non è di questi luoghi: episodi del genere vanno condannati con fermezza e non assecondati con l’indifferenza”. Lo ha scritto il sindaco del comune dell’hinterland avellinese Mario Vanni, dopo che nella notte tra sabato e domenica un ventenne del posto e’ stato ferito con un colpo di pistola alla schiena in circostanze al vaglio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. Il sindaco di Altavilla Irpina ha aggiunto: “In merito al grave episodio avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel centro di Altavilla Irpina, esprimo, anche a titolo personale, profondo dispiacere per il ferimento del giovane coinvolto. È un fatto che colpisce profondamente la nostra comunità e che non può lasciarci indifferenti, umanamente prima ancora che istituzionalmente. Le Forze dell’Ordine, intervenute con tempestività, stanno conducendo tutte le indagini necessarie per fare piena luce sull’accaduto. A loro va il nostro ringraziamento per l’impegno costante a tutela della sicurezza del territorio. Serve l’impegno e la responsabilità di tutti per preservare la serenità e il futuro del nostro paese”.