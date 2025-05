AIELLO DEL SABATO- “Alberto non mollare”. L’abbraccio degli amici del giovane rimasto gravemente ferito in uno schianto ad Aiello del Sabato non poteva mancare. Quello che hanno voluto portare al venticinquenne, che si trova ancora ricoverato nel Reparto di Rianimazione del Moscati di Avellino dopo lo schianto di due giorni fa con la sua vettura ad Aiello del Sabato. Un’intera comunita’ prega per lui.