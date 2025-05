Il Club Venticano Biancoverde festeggia la promozione dell’U.S. Avellino

Il cuore biancoverde batte forte a Venticano, dove il Club Venticano Biancoverde ha organizzato una grande festa per celebrare la storica promozione in Serie B dell’U.S. Avellino 1912. L’evento si terrà giovedì 8 maggio 2025 alle ore 20:30 in Piazza Monumento ai Caduti, nel pieno centro del paese.

La serata promette emozioni, musica e tanta passione sportiva. Tra gli ospiti d’onore ci sarà Luca Frisetti (#OfficialDJ), accompagnato dallo spettacolo coinvolgente di Blanti Sax + Voice Show. Non mancherà un ricco buffet per tutti i presenti.

Sullo sfondo della manifestazione campeggia lo slogan: “Grinta, lotta e sudore. Una lettera grande quanto il nostro amore: la B”, che racchiude il significato profondo di questa conquista, tanto attesa quanto meritata.