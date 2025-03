Tentato furto al bar-gelateria Vincent al Corso: “Avete fatto danni per nulla”

Tentato furto al bar-gelateria “Vincent” lungo Corso Vittorio Emanuele ad Avellino. A denunciare l’accaduto sono stati gli stessi titolari dell’attività commerciale, attraverso i propri canali social.

“È stato un tentato furto all’interno del bar. Hanno aperto la porta esterna e provato a scassinare la cassa per prendersi il nulla”, spiegano i proprietari in un video pubblicato online. “I danni ammontano a 400-500 euro, tutto rotto. Cosa vi aspettate di trovare all’interno di un bar? Il fondo cassa con qualche moneta, massimo 50 euro, se tutto va bene. La sera la cassa viene svuotata, non ci sono più i tempi in cui si lasciavano i soldi lì. Cosa pensate di trovare, quanto siete imbecilli voi che ci avete provato? Invece, se avevate bisogno di qualcosa, venivate qua e ve l’avrei data. Così mi fate venire lo schifo nei confronti di tutto e tutti. Avete fatto danni per nulla”, conclude amareggiato il messaggio video.