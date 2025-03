VIDEO/ Sciopero metalmeccanici, tute blu da Buonopane: sì al tavolo permanente in Provincia

Metalmeccanici in sciopero per il rinnovo del contratto e la difesa dei salari. Ma in Irpinia i riflettori sono puntati soprattutto sulle delicate vertenze, con ArcelorMittal e Asidep in primo piano, ma anche su quelle che rischiano di esplodere.

La richiesta delle tute blu, ricevute a Palazzo Caracciolo dal presidente della Provincia Rizieri Buonopane, è quella di un tavolo tecnico permanente con le sigle sindacali per le politiche industriali in Irpinia. A capitanare la delegazione dei sindacati c’erano i segretari provinciali di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil, Giuseppe Morsa, Luigi Galano e Gaetano Altieri. Ad accoglierli, insieme a diversi lavoratori, è stato lo stesso Buonopane, presidente dell’ente di Piazza Libertà.

“Occorre tenere alta l’attenzione e avviare una riflessione seria sulla presenza dell’industria nella nostra provincia”, ha dichiarato Buonopane. “Ci vuole una politica credibile che costruisca una visione e crei le condizioni affinché l’industria continui a essere presente sul territorio. In gioco ci sono il lavoro e la vita di tante famiglie”.

L’apertura alla creazione di una cabina di regia è stata ben accolta, e intanto Buonopane lunedì sarà protagonista del primo confronto regionale sulla crisi di ArcelorMittal di Luogosano, che si terrà a Napoli.