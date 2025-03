Meteo: forti rovesci di pioggia in arrivo, grandine a Montefalcione

Meteo, fenomeni temporaleschi in avvicinamento dal Mandamento verso il capoluogo e le zone limitrofe. Piogge e temporali stanno interessando principalmente le aree interne, in particolare da Luogosano a Montefalcione.

Forti rovesci di pioggia stanno interessando soprattutto la fascia dei Picentini, creando disagi localizzati. In queste ore, si registrano anche piogge in intensificazione sui monti del Partenio, dove la situazione potrebbe ulteriormente evolvere. Non si esclude la possibilità di fenomeni grandigeni localizzati, con la formazione di grandine in alcune aree.