Tentato furto a Grottaminarda, é psicosi

Nella serata di ieri tentato furto a Grottaminarda. Dopo la scioccante rapina a mano armata di mercoledì scorso, è psicosi nel comune ufitano.

Presa di mira un’altra villa sulla stessa strada. Per fortuna questa volta i malviventi non sono riusciti ad entrare.

Abbastanza improbabile che si tratti della stessa violenta banda di mercoledì. Ma cio che preoccupa é che comunque non hanno avuto paura di battere la stessa zona e di cercare di introdursi nell’abitazione di un rappresentate delle forze dell’ordine e dunque munito di un’arma d’ordinanza.

La notizia si è subito diffusa tra i residenti della zona, quanti erano fuori per una passeggiata o una pizza domenicale, sono subito rientrati per controllare che a casa propria fosse tutto ok e che tutti i familiari fossero al sicuro.

La paura comincia a diffondersi. Giovedì in Prefertura c’era stato un tavolo sulla sicurezza, programmato anche un rafforzamento dei controlli, ma a quanto pare neanche questo sta servendo da deterrente.