Tentativo di furto nella notte all’interno degli uffici del Comune di Moschiano

MOSCHIANO- Un raid nella notte tra mercoledì e giovedì in alcuni locali al piano terra del Comune di Moschiano. Un raid a quanto pare non andato a buon fine, quello denunciato dagli amministratori del Comune del Vallo di Lauro alla locale stazione dell’Arma. Interessati dalla doppia effrazione, scoperta nella mattinata di ieri, alcuni uffici al piano terra della struttura comunale. In particolare quelli che ospitano i tirocinanti Goal e anche tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dagli stessi e la sede del Comando della Polizia Municipale. Anche gli uffici dei caschi bianchi sarebbero stati messi a soqquadro. Ma almeno dalle prime indiscrezioni non ci sarebbero documenti o materiale asportato. Le indagini dovranno tentare di risalire agli autori del raid e della doppia effrazione.