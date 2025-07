Evaso dai domiciliari e sorpreso fuori regione su un’auto rubata: 43enne finisce in carcere

Ancora una volta, l’attenta e puntuale attività investigativa dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto ritenuto pericoloso e recidivo. Intorno alle ore 17:30 di ieri i militari dell’Arma della Compagnia capoluogo hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento di una misura cautelare, con custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Benevento nei confronti di un 43enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine.

L’uomo era stato arrestato lo scorso 2 maggio sempre dai Carabinieri del N.O.R. di Benevento per tre furti consumati, un tentato furto in danno di esercizi commerciali con la tecnica della spaccata e di una tentata rapina ai danni di un passante (fatti successi a Benevento, San Giorgio del Sannio e Fragneto Monforte) ed era, pertanto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Tuttavia, i successivi controlli eseguiti dai militari hanno permesso di documentare delle violazioni della misura imposta: l’uomo è infatti risultato assente dalla propria abitazione, fino all’episodio più eclatante, quando è stato fermato fuori regione durante un controllo alla circolazione stradale, alla guida di un’autovettura risultata rubata.

Alla luce delle reiterate condotte illecite, i Carabinieri hanno prontamente richiesto l’aggravamento della misura cautelare, ottenendo l’emissione del provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria. Conclusi gli adempimenti di rito, il 43enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Benevento, a disposizione dell’A.G., che ha riconosciuto la fondatezza delle risultanze investigative fornite dai militari.

L’operazione odierna testimonia la costante presenza sul territorio e l’efficace azione di contrasto alla criminalità da parte dell’Arma dei Carabinieri, impegnata quotidianamente nella tutela della sicurezza e della legalità.

L’uomo tratto in arresto è, pertanto, allo stato indagato e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.