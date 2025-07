Confesercenti: ad Avellino è in arrivo la Notte dei saldi, tra shopping e divertimento

Inizia il conto alla rovescia per la “Notte dei saldi”, l’evento che inaugura la stagione

delle vendite promozionali estive in Irpinia, organizzato dalla Confesercenti

provinciale di Avellino, guidata da Giuseppe Marinelli, e da numerose attività del

capoluogo, che ha registrato un’ampia adesione tra gli esercizi commerciali.

L’appuntamento è per domani, sabato 5 luglio, con allestimenti speciali delle vetrine,

sconti straordinari per i clienti e negozi aperti fino alle 23.

Ad allietare la serata lungo le vie del centro ci saranno artisti di strada, illusionisti e

fantasisti, ma anche l’animazione per i più piccoli e la baby dance nei pressi della

villa comunale di Corso Vittorio Emanuele, oltre alle mascotte in giro per i negozi

pronte a posare per un’istantanea della festa. Non mancherà nemmeno uno spazio

dedicato allo sport, con dimostrazioni di arti marziali.

Una festa di shopping, divertimento e buoni affari, in un clima di allegria, con

un’area intrattenimento collocata tra Piazza Libertà e Viale Italia, che sarà delimitata

da due mongolfiere.

Un’iniziativa per rilanciare il commercio, ma anche un’idea di comunità locale attiva

e per rendere più attrattiva la città, come luogo di incontro del territorio irpino.