Tenta di uccidere la sua ex, Crisci al Gip: non ho sparato contro i Carabinieri

Non ha risposto alle domande del Gip ma ha scelto di rendere dichiarazioni spontanee il quarantunenne Pellegrino Crisci, autore del tentato omicidio della sua ex compagna Michela Prencipe e di Giuseppe Miele e del tentativo di colpire i Carabinieri del Norm della Compagnia di Baiano, costretti a ferirlo per bloccare la sua fuga, armato e a folle velocità nelle strade mandamentali. Al Gip del Tribunale di Avellino Francesca Spella, il quarantunenne avrebbe spiegato però di “non aver fatto fuoco contro i Carabinieri”.

Una ammissione di colpa invece con scuse annesse per quanto avvenuto, con una richiesta al magistrato di “cure” per lo stato in cui si trova. Nei suoi confronti la Procura di Avellino ha chiesto ed ottenuto la misura cautelare in carcere per una serie di imputazioni (provvisoriamente contestate) . A partire dalle tre più gravi. Il tentato omicidio nei confronti della sua ex compagna, della persona ferita e dei Carabinieri, con cui ha ingaggiato anche un conflitto a fuoco oltre all’inseguimento. A cui si aggiungono quelli per la detenzione di armi e munizionamenti illegali, l’evasione dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto proprio per la precedente vicenda di violenza nei confronti della sua ex compagna e le accuse di stalking per le minacce ricevute dalla stessa vittima. Tutte contestazioni giunte al termine della prima fase delle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Baiano