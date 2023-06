Tenta furto in un hotel: messo in fuga dal custode e bloccato dai Carabinieri

Tenta il furto ad una struttura alberghiera ma viene prima messo in fuga da uno dei soci e custode della struttura e poi arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino mentre tentava di dileguarsi. Un colpo fallito per un cinquantunenne di Monteforte Irpino, che e’ gravemente indiziato di tentato furti aggravato dal fatto che ha agjto di notte, con il volto travisato (utilizzando il suo stesso maglione per coprirsi la faccia) e con violenza sulle cose. La scorsa notte, intorno all’una, all’interno della struttura alberghiera si era introdotto un soggetto che a volto travisato e dopo aver forzato una porta di accesso, mandando in frantumi il vetro, aveva tentato di portare via denaro o beni della struttura e dei clienti. Ma era stato notato dal custode, che oltre a metterlo in fuga ha subito dato l’allarme al 112.

Intorno all’una una pattuglia di militari e’intervenuta sul posto e dopo aver avuto indicazioni sul luogo da dove il malvivente si era allontanato, ha bloccato lungo Via Alvanella lo stesso cinquantunenne, che si presentava affannato e sporco di erba e terreno. I militari dell’Arma hanno anche perquisito il soggetto, che aveva una tenaglia, usata probabilmente per l’effrazione . Nei suoi confronti e’ scattato l’arresto, come disposto dal pm di turno Vincenzo D’Onofrio, domani mattina dovrà comparire davanti al Gip del Tribunale di Avellino Francesca Spella per la convalida dell’arresto. Solo qualche giorno fa la stessa struttura era stata oggetto di un analogo raid, in quel caso però andato a buon fine