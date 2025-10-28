Tenta di aggredire gli agenti, bloccato con il taser: il Gip applica l’obbligo di firma

AVELLINO- Aveva prima minacciato e poi tentato di colpire due agenti delle Volanti di Via Palatucci con un martello, ma era stato bloccato con il taser, continuando però a colpire e danneggiare anche la fondina di uno dei due poliziotti intervenuti. E’ questo il motivo per cui S.C, 69 anni avellinesi, difeso dall’avvocato Carolina Schettino, sara’ sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La Procura aveva chiesto nei suoi confronti la misura cautelare in carcere, per l’accusa di maltrattamenti e lesioni ai danni della sua ex compagna. Ma la versione fornita dal sessantanovenne (che era stata la donna a raggiungere la sua abitazione con un bastone e lui si era limitato a strapparglielo di mano, tornando a casa sua) e’ apparsa quella più verosimile, visto che al momento dell’intervento il sessantanovenne si trovava all’interno della sua abitazione. L’uomo ha lasciato il carcere per essere sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria