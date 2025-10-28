Montella si prepara alla 41ª Festa della Castagna IGP

L’autunno in Irpinia profuma di castagne, di legna e di tradizione. A Montella tutto è pronto per la 41ª Festa della Castagna IGP, l’evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori tra i vicoli del borgo.

Tra le strade illuminate, il profumo delle castagne arrostite si mescola alle voci della gente, alla musica e alla gioia di ritrovarsi. È una festa che parla di casa, di storia e di passione.

La manifestazione si svolgerà dal 31 ottobre al 2 novembre e dal 7 al 9 novembre 2025, con stand gastronomici, spettacoli, artigianato e tante specialità a base della celebre castagna di Montella IGP, orgoglio del territorio.