Continuano le sospensioni dell’acqua: ecco dove

L’Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa della notevole e prolungata diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, sarà necessario procedere alla chiusura notturna dei serbatoi in diversi comuni della provincia di Avellino nella notte tra oggi e domani, mercoledì 29 ottobre.

Orari di chiusura

La sospensione dell’erogazione idrica è prevista:

Dalle ore 23:00 alle ore 06:00 nei comuni di Mugnano del Cardinale, Monteforte Irpino (Serbatoio San Modestino – Alvanella) e Sirignano;

Dalle ore 22:00 alle ore 06:00 nei comuni di Altavilla Irpina (Serbatoio Gemelli), Parolise, Sorbo Serpico, San Potito Ultra, Santa Paolina, Montefusco, Candida e Manocalzati (Serbatoio Torre Calzisi);

Dalle ore 22:00 alle ore 06:00 anche nei seguenti comuni dell’Alta Irpinia:

Frigento: Serbatoio San Marco e Partitore Centro Urbano (Centro Urbano, Case popolari, Contrade Pagliara, Mattine, San Marco, La Quarta, Piano della Croce);

Gesualdo: Serbatoio Lappierti (Contrade Ariella, Carpignano, Torre dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammie, San Silvestro, Pozzo del Principe, Sant’Elia, Catauro, Capo del Gaudio e via Dante Alighieri);

Nusco: Serbatoio Rurale (via Chianola 1 e 2, via Mito, via Bivio, via Vannara, via Ponnilo, via Campo, via Ofanto, via Macchia, via Tavernarsa, zone limitrofe, contrada Tagliabosco Montella e contrada Scuozzo Montella);

Paternopoli: Serbatoi Mattine e San Quirico (centro abitato e contrade Piana del Bosco, Bovane, Cerreto, Salice, Calore, Nocelleto e zone limitrofe);

Sant’Angelo dei Lombardi: Serbatoio Petrile (centro urbano, aree limitrofe, istituto penitenziario e centro anziani);

Torella dei Lombardi: Serbatoio località Porrara (tutta l’area rurale);

Sturno;

Montemarano: Serbatoi Bosco e Centro Urbano (via San Giovanni e Paolo, contrada Bosco, contrada Pezza Cancelli, tutto il centro urbano e aree limitrofe);

Castelvetere sul Calore: Serbatoi Centro Urbano e Sant’Antonio Abate (Centro Urbano, contrada Sant’Antonio Abate, contrada Sant’Angelo, contrada Orticella e via Vioni).

Avvertenze e raccomandazioni

Gli orari indicati si riferiscono alle operazioni di chiusura e apertura delle condotte. Gli effetti della sospensione potranno variare a seconda dei tempi necessari al riempimento delle reti distributive.

Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi temporanei di torbidità dell’acqua, che non compromettono la potabilità. Si consiglia comunque di lasciare scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’uso.

L’Alto Calore Servizi invita gli utenti a seguire gli aggiornamenti attraverso il sito ufficiale www.altocalore.it e i canali social aziendali. Per situazioni di improrogabile necessità, è attivo il Numero Verde 800 954 430.