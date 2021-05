Politica Tensioni Pd, anche i circoli d’Irpinia scrivono a Letta 19 Maggio 2021

La lettera dei circoli Pd irpini: “Caro Enrico, La comunità democratica, quella vera, quella fatta di donne e uomini, di militanti che negli anni hanno lavorato con passione al progetto politico del Pd, è sgomenta davanti alla decisione presa oggi dal coordinatore della segreteria nazionale del partito in merito al congresso provinciale irpino. Dopo anni difficili, dopo un congresso finito in tribunale, dopo due commissari e dopo il lavoro integerrimo e serio di ricucitura fatto da Aldo Cennamo, si iniziava a vedere una luce in fondo a quel tunnel nel quale chi ha sempre puntato sulle divisioni e sulle beghe ha condotto il Partito. Oggi quella luce è stata spenta e in un momento in cui sui territori si avverte forte l’esigenza di avere un partito finalmente funzionante, si sceglie invece di tornare indietro, vanificando gli sforzi messi in campo in questi anni per ridare al Pd irpino un’identità, una struttura e una dignità. Eravamo giunti ad una fase congressuale, erano in campo candidati credibili pronti a confrontarsi con la forza delle idee, pronti a riaccendere un dibattito che deve riscoprire le passioni di chi in questa provincia si identifica ancora in una comunità politica seria. Si è deciso invece di dare spazio ad altro, aprendo le porte a chi nel nostro Partito vede uno trampolino per la costruzione di carriere personali, uno strumento per realizzare scopi personali. Si è deciso di svilire la comunità democratica. A te Segretario chiediamo dunque di aprire finalmente quella fase nuova del Pd anche Irpinia. Perché qui in questa provincia come in tutta Italia non abbiamo bisogno di un nuovo commissario ma di un nuovo partito Democratico. A te caro Enrico chiediamo un impegno personale nella gestione di questo processo politico. Affinché non si trasformi nell’ennesima conta di tessere farlocche ma sia una rinascita vera del progetto Democratico. Giuseppe Di Guglielmo, componente assemblea nazionale – segretario circolo PD Calitri Franco Iovino, componente assemblea nazionale – segretario circolo PD Lauro Claudio Mazzone, segretario circolo PD Senerchia Ferdinando Squarciafico, segretario circolo PD Lioni Antonella Esperto, segretaria circolo PD Vallessacarda Emilio Mantellini, segretario circolo PD Nusco Marisa Di Cicilia, segretaria circolo PD Flumeri Maurizio Giovanniello, segretario circolo PD Avellino De Sanctis Lorenzo Tornatore, segretario circolo PD Avellino Aldo Moro Maria Renna, segretario circolo PD Prata Principato Ultra Paolo Normanno, segretario circolo PD Solfra Gaetano Mesce, segretario circolo PD Aquilonia Giovanni Di Gennaro, segretario circolo PD Moschiano Luigi Amodeo, segretario circolo PD Sirignano Gianni Romano, reggente circolo PD Sant’Angelo dei Lombardi Vittorio Ferraro, segretario circolo PD Taurano Livio Scibelli, segretario circolo PD Quindici Edivge Di Mauro, segretaria circolo PD Montella Rocco Ferullo, segretario circolo PD Castelfranci Vittorio Ciarcia, segretario circolo PD Venticano Lorenzo Preziosi, commissario circolo PD Ariano Irpino Nando Zoina, segretario circolo PD Montemiletto Pasquale Petriello, segretario circolo PD Torre le Nocelle”.