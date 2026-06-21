Tensione al Pronto Soccorso: infermiera aggredita verbalmente: scena ripresa e pubblicata sui social

AVELLINO – Infermiera del Pronto Soccorso del Moscati di Avellino aggredita verbalmente nel pomeriggio di oggi da un paziente, che voleva allontanarsi mentre era in corso il Triage. Insulti e minacce pubblicati via social dal cinquantenne. Intervengono i Carabinieri per riportare la calma. La vicenda è stata raccontata sulla pagina di “Nessuno Tocchi Ipppocrate”. Ecco come è stata ricostruita: “Momenti di alta tensione e paura nel pomeriggio di domenica 21 giugno presso il Pronto Soccorso dell’AORN “Moscati” di Avellino, dove un’infermiera in servizio al triage è stata vittima di una violenta aggressione verbale e intimidatoria da parte di un paziente. L’episodio ha avuto inizio intorno alle 18:30, quando un uomo di 51 anni, giunto in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118 per un trauma al ginocchio, ha preteso di allontanarsi dal reparto per recarsi al bar proprio durante la fase di triage. Di fronte al fermo invito dell’infermiera a rispettare i protocolli sanitari e a completare l’accettazione, il paziente ha reagito con veemenza, investendo la professionista con una pioggia di insulti irripetibili e minacce, proseguite per diversi minuti nonostante il tentativo di mediazione delle guardie giurate. L’uomo, con atteggiamento prevaricatore, ha inoltre ripreso la sanitaria con il proprio cellulare, diffondendo poi il video sui social network. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri: si è scoperto, in tale circostanza, che il 51enne era sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, l’uomo ha continuato a riprendere la scena, filmando anche i militari per poi pubblicare il video online. L’infermiera, che ha già annunciato l’intenzione di sporgere formale querela, ha ribadito, sostenuta dai colleghi, che non può esserci alcuna attenuante per tali atti di violenza, sottolineando la necessità di perseguire penalmente chiunque ostacoli o aggredisca gli operatori sanitari impegnati nelle attività di assistenza”.