Cesinali, ladri tornano in azione: furto in casa di un professionista della zona

CESINALI- Qualche ora di tregua e i ladri sono tornati in azione a Cesinali. La zona presa di mira è sempre la stessa, quella del Campo Sportivo. Anche approfittando delle campagne limitrofe, i malviventi sono entrati in azione e stavolta, almeno stando alle indiscrezioni, avrebbero anche messo a segno un raid. Nel mirino del furto l’abitazione di un professionista della zona. Ancora non e’ noto il bottino del raid messo a segno dai malviventi, resta la preoccupazione per l’escalation che interessa da qualche tempo il comune irpino.
Redazione Irpinia
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