Autotreno carico di vitelli in fiamme: animali salvati dai Vigili del Fuoco

BISACCIA- Intorno alle ore 18:00 di oggi, domenica 21 giugno, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino, proveniente dal Distaccamento di Bisaccia, è intervenuta nel territorio del comune di Bisaccia, all’altezza del bivio di Andretta, per un incendio che ha interessato un autotreno in transito e diretto verso Rocca San Felice. Il mezzo, adibito al trasporto di vitelli destinati al macello, è stato interessato da un incendio segnalato dal conducente, che ha immediatamente allertato la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Avellino. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, impedendo che l’incendio coinvolgesse gli animali trasportati e scongiurando conseguenze più gravi. Al termine delle operazioni di spegnimento, si è proceduto alla messa in sicurezza dell’area interessata e del veicolo.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i Carabinieri della Stazione di Bisaccia e il personale veterinario dell’ASL competente, che ha effettuato i necessari controlli sugli animali e coordinato il successivo trasferimento degli stessi su un altro mezzo di trasporto. Non si registrano danni a persone né ulteriori danni a cose.