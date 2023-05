Tempo instabile anche per questo weekend in Irpinia: piogge pomeridiane

Le condizioni atmosferiche, in Irpinia, continuano ad evolvere nel segno dell’instabilità pomeridiana. Quest’ultima sarà protagonista anche nel weekend, specie domani, domenica. E’ quanto emerge dal bollettino meteorologico del “MVOBSV” Osservatorio Meteorologico di Montevergine.

Previsioni per oggi, sabato 27 maggio 2023: in mattinata, prevarranno condizioni di tempo per lo più soleggiato, fatta salva la presenza di locali banchi nuvolosi sulle aree più orientali della Provincia. Nel pomeriggio, è attesa la formazione di nubi a sviluppo verticale, che potranno causare isolati rovesci di pioggia, anche a sfondo temporalesco, specie sui settori confinanti con il napoletano ed il salernitano. In serata, prevarranno ampie schiarite. TEMPERATURE: per lo più invariate. VENTI: nord-orientali, da deboli a moderati.

Previsioni per domani, domenica 28 maggio 2023: in mattinata, prevarranno condizioni di tempo per lo più soleggiato. Nel pomeriggio, è attesa la formazione di nubi a sviluppo verticale, che potranno causare rovesci di pioggia, anche a sfondo temporalesco, specie sulle aree centro-orientali della Provincia. Non sono esclusi nubifragi, accompagnati da occasionali grandinate. In serata, le nubi lasceranno spazio a schiarite. TEMPERATURE: per lo più invariate o in lieve flessione. VENTI: deboli o moderati, a regime di brezza, con locali rinforzi.

Per aggiornamenti http://www.mvobsv.org