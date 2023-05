Evento Finale TeSta: proiezione del cortometraggio “Il Cammino di Orazio”

Lunedì, 29 maggio, alle 9, presso il Cinema Carmen Di Mirabella Eclano, ci sarà l’evento finale del progetto “TeSta – Territorio Storia Arte” realizzato dall’I.C. Benedetto Croce di Flumeri e finanziato nell’ambito del programma del “Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito”.

TeSta è un progetto di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico e al tempo stesso un laboratorio finalizzato alla produzione di un cortometraggio. Esso si propone di veicolare in maniera semplice e diretta, attraverso la visione e l’analisi, i principali elementi grammaticali e sintattici del linguaggio filmico, ed attraverso la pratica sul campo anche le tecniche di realizzazione di un cortometraggio.

Gli obiettivi del progetto sono da un lato l’acquisizione da parte dei ragazzi di una maggiore consapevolezza nella visione di un opera cinematografica, che li avvii ad una analisi critica di un prodotto audiovisivo, partendo dall’idea, al soggetto, alla sceneggiatura, alla regia, per finire al montaggio; e da un altro lato attraverso il lavoro laboratoriale sul set si cercherà di far acquisire le competenze tecnico-operative circa il processo produttivo di un film breve, il tutto sviluppando un tema che li incuriosisca sulla scoperta e conoscenza del patrimonio del proprio territorio e del contesto culturale di riferimento, come la Dogana Aragonese di Flumeri, l’Anfiteatro delle Arti di San Nicola Baronia e la casa natia di Ettore Scola a Trevico, divenuta sede di un centro culturale.

Il tema del cortometraggio è “Il Cammino di Orazio”, riferimento che nasce da uno tra i più bei passaggi dell’opera de Le Satire del poeta, in cui viene citato il paese di Trevico, sviluppando così un soggetto che ha immaginato l’incontro simbolico con l’opera di Ettore Scola.