Banda del buco, furto in un bar tabacchi di Roccabascerana

Questa notte è stato perpetrato un Furto in un bar tabacchi di Roccabascerana. E’ accaduto nelle notte quando i ladri, indisturbati, hanno praticato un foro in una parete esterna, si sono quindi introdotti nell’esercizio commerciale ed hanno rubato stecche di sigarette, biglietti “Gratta e vinci” e denaro contante.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino che hanno avviato un’indagine per risalire alla banda del buco.

Bar sempre più frequentemente presi di mira. Lo scorso fine settimana una banda di 4 uomini è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza mentre svaligiava diversi bar tra Santa Paolina, Montefusco e Petruro. Portati via registratori di cassa, computer, bottiglie di superalcolici e finanche ovetti di cioccolato. Modalità diverse per l’effrazione, niente buco nella parete in questo caso, forzata la saracinesca.