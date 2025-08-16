Televisione in lutto, morto Pippo Baudo: un’ icona del grande schermo

E’ morto all’eta’ di 89 anni Pippo Baudo, uno degli ultimi “grandi” della Tv italiana. Dagli anni 60 al nuovo secolo il suo e’ stato un volto nazional popolare come pochi altri. Ha vissuto tutte le ere televisive, dal bianco e nero fino ad oggi, diventando un vero e proprio personaggio nazional popolare. Da alcuni minuti, quando l’Ansa ha battuto la notizia del suo decesso, i social sono inondati dalle immagini di super Pippo. Il suo destino pare fosse quello di indossare la toga, come ha sempre raccontato nelle varie interviste, ma con Settevoci e il successo, non era mai andato via dalla TV. “L’ho inventato io”, questa una delle maggiori parodie che riguardavano Baudo. Unanime il cordoglio per la sua scomparsa. Noto soprattutto per la conduzione e la direzione di varie edizioni del Festival di Sanremo.