Focacciando 2025: a Santa Paolina tre serate di gusto, musica e divertimento

Santa Paolina (AV) si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: “Focacciando 2025”, la manifestazione dedicata alle focacce cotte a legna e alle specialità locali, che si terrà in Piazza IV Novembre nelle serate del 16, 17 e 18 agosto 2025, a partire dalle ore 21:00.

L’evento unisce tradizione gastronomica e intrattenimento, offrendo ai visitatori la possibilità di gustare focacce farcite secondo la tradizione, insieme a tante altre proposte culinarie.

Ma non solo cibo: ogni serata sarà accompagnata da musica e spettacolo per far ballare e divertire il pubblico. Questo il programma musicale:

16 agosto – Notturno Italiano

17 agosto – Anima Latina dj Rico

18 agosto – Jonathan e la Buona Musica

Il tutto condito da atmosfere vivaci e coinvolgenti, con balli di gruppo, liscio, ritmi latino-americani e musica anni ’60, per far rivivere le emozioni di un tempo e soddisfare i gusti di ogni generazione.